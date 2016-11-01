Paranın tatlı ve acı yüzü

SÜRPRİZİ AÇIKLADI
Ünlü işadamının evliliklerinin yıldönümü için hazırladığı sürpriz bununla kalmadı. İşadamı, genç eşi için 'Maslak 1453' projesinden daire satın aldı. Sürprizini davetlilerin alkışları eşliğinde eşinin gözlerinin içine bakarak açıklayan Dalmaz, "Daire için 2 milyon dolar ödedim. Ama bu meblağ eşim için değer" dedi. Eşinin bu sürprizi karşısında çok duygulanan Zühre Hanım ise gözyaşlarına hakim olamadı.
ELİYLE BESLEDİ
Eşinin jesti karşısında mutluluktan havalara uçan 42 yaşındaki Zühre Dalmaz, yıldönümü pastasını da Mehmet Dalmaz'a kendi elleriyle yedirdi. O anlar da objektiflere işte böyle yansıdı.
ACI YÜZÜ
Yıllardır Türk filmlerine konu edilen zengin kızla fakir oğlanın paraya yenik düşen imkansız aşkı sosyetik Azer Polat'la oyuncu Berk Erçer tarafından gerçek oldu. Polat Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Polat'ın kızı Azer Polat, 2010 yılında Allen Hakko ile evlenip 2012'de oğlu Benjamin'i dünyaya getirmişti. Geçtiğimiz yıl eşinden tek celsede boşanan Polat, aşkı Erçer'de bulmuştu. Ancak Azer Hanım'la oyuncu sevgilisi Erçer'in yaklaşık 7 aylık aşkı sonra erdi. İlişkileri devam ederken Polat'ın ailesinin baskısıyla aşklarına ara veren ikili, ısrarlara daha fazla dayanamadı. Azer Polat, aşkını her defasında ailesine karşı savunsa da en sonunda para, aşka galip geldi.
Eski eşi Allen Hakko'dan bir çocuğu olan Azer Polat, ayrılık kararını çocuğunun geleceğini düşündüğü için almak zorunda kaldı.
NAZIM'LI GÖNDERME...
Kızının ilişkisini onaylamayan Murat Polat, Azer Hanım'ı servetinden mahrum etmekle üstü kapalı tehdit edince sosyetik güzel, aşkı yerine parayı tercih etti. "Oğlumun geleceğini düşünmek zorundaydım" dediği öğrenilen Azer Polat'ın bu kararı ile Berk Erçer, adeta yıkıldı. Üzüntüsünü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gösteren oyuncu Nazım Hikmet'in şiirinden "Anladım ki sen de herkes gibisin" dizesini yayınladı.
DOĞAN SAVAŞ
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