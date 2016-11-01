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Kuzey buluşması

Kuzey buluşması
Eski eşler oğulları Kuzey'in doğum gününde bir araya geldi. Çağla Şıkel'le Emre Altuğ, önceki gün 7 yaşına basan büyük oğulları Kuzey'in doğum günü partisinde doyasiya eğlendi. Renkli anların yaşandığı partide tüm aile, büyük bir balonun içerisinde bu pozu verdi.
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  • 01 Kasım 2016, Salı
  • Gazete
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