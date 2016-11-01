  1. Sultan izdihamı
  2. Dev projeye müthiş ilgi

İşte Elyasa

, 2 yıl sonra oğlunun yüzünü gösterdi. Ünlü sanatçı, Kapadokya’daki ‘Aşk ve Mavi’nin çekimlerinde Elyasa ile böyle poz verdi...

İşte Elyasa
Ünlü sanatçı Emrah, sır gibi sakladığı 2 yaşındaki oğlu Elyasa'nın yüzünü sonunda gösterdi. Şu sıralar eşi Sibel Hanım'ın kızlarını kucağına almak için gün saydığı ünlü sanatçı, atv ekranlarında yayınlanacak olan 'Aşk ve Mavi' adlı dizisinin çekimleri için Kapadokya'da bulunuyor. Hayranlarının yüzünü görmek için sosyal medyada mesaj yağmuruna tuttuğu , çekim arasında Esquire dergisinin sorularını yanıtladı. Derginin çekimleri için oğluyla objektif karşısına geçen Emrah, en özel babalık duygularını hayranlarıyla paylaştı. Yıllar sonra 'Aşk ve Mavi' ile ekranlara dönmenin mutluluğunu yaşayan ünlü sanatçı, dizinin çekimlerinin keyifli bir şekilde sürdüğünü dile getirdi. Emrah, ayrıca başrolünü güzel oyuncu Burcu Kıratlı'yla paylaştığı dizinin Kapadokya'nın büyülü atmosferinde çekilmesinin hikayeye ayrı bir derinlik kattığını ve dizinin atv ekranlarında görücüye çıkacağı 4 Kasım'ı iple çektiğini söyledi.
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  • 01 Kasım 2016, Salı
  • Gazete
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