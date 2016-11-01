İşte Elyasa

Ünlü sanatçı Emrah, sır gibi sakladığı 2 yaşındaki oğluElyasa'nın yüzünü sonunda gösterdi. Şu sıralar eşi SibelHanım'ın kızlarını kucağına almak için gün saydığı ünlü sanatçı, atv ekranlarında yayınlanacak olan 'Aşk ve Mavi' adlı dizisinin çekimleri için Kapadokya'da bulunuyor. Hayranlarının yüzünü görmek için sosyal medyada mesaj yağmuruna tuttuğu Emrah, çekim arasında Esquiredergisinin sorularını yanıtladı. Derginin çekimleri için oğluyla objektif karşısına geçen Emrah, en özel babalık duygularını hayranlarıyla paylaştı. Yıllar sonra 'Aşk ve Mavi' ile ekranlara dönmenin mutluluğunu yaşayan ünlü sanatçı, dizinin çekimlerinin keyifli bir şekilde sürdüğünü dile getirdi. Emrah, ayrıca başrolünü güzel oyuncu Burcu Kıratlı'yla paylaştığı dizinin Kapadokya'nın büyülü atmosferinde çekilmesinin hikayeye ayrı bir derinlik kattığını ve dizinin atv ekranlarındagörücüye çıkacağı 4 Kasım'ı iple çektiğini söyledi.
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