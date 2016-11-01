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Gönlünün kaptanı

Gönlünün kaptanı
Pelin Karahan'dan Kavacık Spor'da amatör olarak top koşturan eşi Bedri Güntay'a tam destek! İkinci çocuklarını kucaklarına almak için gün sayan Karahan, önceki gün eşinin maçını izledi. Güzel oyuncu, Kavacık Spor'un galip geldiği maç sonrası bu pozu paylaşıp "Maçı aldık. Mutluyuz, gururluyuz. Kaptan Bedo!" notu düştü.
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  • 01 Kasım 2016, Salı
  • Gazete
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