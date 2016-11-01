Ev düzdüler

Popçu İrem Derici'yleusta sanatçı SelamiŞahin'in aşkı evliliğe migidiyor? Önceki gün ZorluAlışveriş Merkezi'ndegörüntülenen ikili,mağazaları dolaşarak eveşyaları satın aldı. Ünlüçiftin bu alışveriş turuise "Birlikte yaşadıklarıevi yeniden düzüyorlar"dedirtti. Spor kıyafetleriyledikkat çeken Derici'yleŞahin, karınları acıkıncasoluğu restoranda aldı. Çift,yemek sonrası ise 'İkimizinYerine' adlı filmi izledi.
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