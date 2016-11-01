Ev düzdüler

Popçu İrem Derici'yle usta sanatçı Selami Şahin'in aşkı evliliğe mi gidiyor? Önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülenen ikili, mağazaları dolaşarak ev eşyaları satın aldı. Ünlü çiftin bu alışveriş turu ise "Birlikte yaşadıkları evi yeniden düzüyorlar" dedirtti. Spor kıyafetleriyle dikkat çeken Derici'yle Şahin, karınları acıkınca soluğu restoranda aldı. Çift, yemek sonrası ise 'İkimizin Yerine' adlı filmi izledi.