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En tarz sergi

En tarz sergi
Mustafa Kemal Atatürk'ün kıyafetlerini diken Levon Usta'nın 4. kuşak torunu Levon Kordonciyan'ın 'Yüzyılın En Şık Lideri' adlı kıyafet sergisi önceki gün 41 Burda Alışveriş Merkezi'nde açıldı. Ulu Önder'in stiline dair bilgiler veren sergi, 14 Kasım'a kadar açık...
Etiketler:
  • 01 Kasım 2016, Salı
  • Gazete
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