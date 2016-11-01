Dev projeye müthiş ilgi

Yaklaşık 40 milyon dolarlık bütçeyle çekilen ve Hz. Muhammed'in doğumundan 12 yaşına kadar olan hayatının anlatıldığı 'Hz. Muhammed: Allah'ın Elçisi' filmine gişede büyük ilgi! 28 Ekim'de vizyona giren ve 178 dakika süren film, Türkiye genelinde 325 ayrı salonda seyirciyle buluştu.



TAM NOT ALDI

Geçen hafta görkemli bir gala sonrası vizyona giren film, ilk 3 günde en çok izlenen 3. yapım oldu. Majid Majidi'nin yönettiği 'Hz. Muhammed: Allah'ın Elçisi', sinemaseverleri adeta büyüledi. 2 ayrı filmle 3 seri halinde Hz. Muhammed'in hayatının beyazperdeye aktarılacağı filmin ilk serisi, sanatsal ve destansı anlatımıyla seyirciden tam not aldı. 'Hz. Muhammed: Allah'ın Elçisi' vizyona girdiği ilk 3 günde 183 bin kişi tarafından izlendi. Listenin ilk sırasında yer alan ve Serenay Sarıkaya ile Nejat İşler'in rol aldığı 'İkimizin Yerine' ilk 3 günde 273 bin kişi tarafından izlenirken, 236 bin kişinin izlediği 'Ekşi Elmalar' ise 2. oldu.