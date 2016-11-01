Bieber’In Ex’ini kaptı

Hayranlarının 'Yerli Justin Bieber' dediği Sinan Akçıl, ünlü şarkıcının ismini almakla kalmadı ex aşkını da kaptı. Geçtiğimiz akşam Miami'de sahne alan Akçıl, ABD'de bir de klip çekti. Bieber'ın eskisevgilisi Alexandra Rodriguez ile kamera karşısına geçen Akçıl'ın Porto Riko asıllıAmerikalı modelle aşk yaşadığı iddia edildi.
Ebru Şallı ile biten olaylı aşkının ardından adı Müjde Uzman'la anılan Sinan Akçıl'ın Rodriguez'le aşk yaşaması herkesi şaşırttı. Klip çekimleri için tanışan ikilinin Miami'de düzenlenen partide isesamimiyeti ilerlettiği öğrenildi.
İkili, önceki akşamMiami'deki CadılarBayramı partisine'Top Gun' filmindenesinlenerek pilotkıyafetleriyle katıldı.
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