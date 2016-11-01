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Bieber’In Ex’ini kaptı

Geçtiğimiz günlerde ABD’ye giden , yeni klibi için Justin Bieber’ın eski sevgilisiyle tanıştı. İkili, önceki akşam katıldıkları partide samimiyeti ilerletti.

Bieber’In Ex’ini kaptı
Hayranlarının 'Yerli Justin Bieber' dediği Sinan Akçıl, ünlü şarkıcının ismini almakla kalmadı ex aşkını da kaptı. Geçtiğimiz akşam Miami'de sahne alan Akçıl, ABD'de bir de klip çekti. Bieber'ın eski sevgilisi Alexandra Rodriguez ile kamera karşısına geçen Akçıl'ın Porto Riko asıllı Amerikalı modelle aşk yaşadığı iddia edildi.

Ebru Şallı ile biten olaylı aşkının ardından adı Müjde Uzman'la anılan 'ın Rodriguez'le aşk yaşaması herkesi şaşırttı. Klip çekimleri için tanışan ikilinin Miami'de düzenlenen partide ise samimiyeti ilerlettiği öğrenildi.

İkili, önceki akşam Miami'deki Cadılar Bayramı partisine 'Top Gun' filminden esinlenerek pilot kıyafetleriyle katıldı.
Etiketler:
  • 01 Kasım 2016, Salı
  • Gazete
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