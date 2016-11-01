Başak Sayan’a 5 ay hapis

Oyuncu Başak Sayan, geçtiğimiz aylarda İstanbul Levent'te köpeğini gezdirmeye başladı. Köpek yüzünden Nesrin Acar Ulubay ile tartıştı. Sayan hakkında "tehdit" ve "hakaret" suçlarından dava açıldı. Hakkındaki suçlamaları reddeden oyuncu, Ulubay'ı uyardığını ancak hakaret ve tehditte bulunmadığını anlattı. İstanbul 12. Asliye Ceza Mahkemesi davayı karara bağladı. Başak Sayan, toplam 5 ay hapis ve bin 740 lira adli para cezasına çarptırıldı. Ancak Sayan'ın sabıkasız oluşunu dikkate alan mahkeme, hükmün açıklanmasını geri bıraktı.
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