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Bade dönüyor

Bade dönüyor
Oyuncu Bade İşçil, önceki gün City's'deydi. Oğlu Azur için alışveriş yapan İşçil, "Küçük adamım çok hızlı büyüyor" dedi. Uzun süredir ekranlardan uzak kalan güzel oyuncu, yakında yeni bir projeye başlayacağının da müjdesini verdi.
Etiketler:
  • 01 Kasım 2016, Salı
  • Gazete
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