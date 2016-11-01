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Aile desteği

Aile desteği
Galerici Serkan Uçar'dan ayrılan Ceylan Çapa, teselliyi ailesinde buldu. Ayrılığın ardından soluğu ailesiyle Fransa'da alan sosyetik güzel, önceki günlerde Çin'in turistik şehri Sanya'ya gitti.

Ayrılık acısını unutmak için annesi Şebnem Hanım ve babası Celal Bey'le uzun bir tatile çıkan ve keyifli anlar yaşayan 'nın bir sonraki durağının neresi olacağı ise şimdiden merak konusu oldu.
Etiketler:
  • 01 Kasım 2016, Salı
  • Gazete
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