  1. Nişantaşı müdavimlerine
  2. Uçuran jest

çıldırdı!

Ünlülerimiz, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yerine Halloween’i coşkuyla kutladı. partilerinde kılıktan kılığa giren sosyetiklerimizin halleri görenleri şaşkına çevirdi

Sosyete çıldırdı!
Sosyetenin ünlü isimleri de çizmeyi aştı. Tüm Türkiye, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlarken ünlüler soluğu önceki akşam Soho House'da düzenlenen Cadılar Bayramı partisinde aldı. Kapısında uzun kuyruklar oluşan mekanda aralarında Aslışah Alkoçlar, Şeyma Subaşı ve Şirin Ediger gibi isimlerin bulunduğu ünlüler, birbirinden ilginç kostümlerle boy gösterdi. Hıristiyanların her yıl 31 Ekim'de kutladığı Halloween partisi için ünlü isimler çılgınlıkta sınır tanımadı.

TEPKİ YAĞDI
Zombi, vampir, cadı ve iskeletor gibi birbirinden korkunç kostümlerle partiye katılan davetliler, geceye dair en renkli anları sosyal medya hesaplarında takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi. Gece boyunca eğlenen ünlü isimlere takipçilerinden eleştiriler ise gecikmedi. Yurt dışındaki çılgınlıkların hakim olduğu partilere özenen ünlülerin Cadılar Bayramı'nı böyle özenle kutlaması hayranlarını üzdü. Ünlü isimlere "Özentilikte son nokta" diye yorum yağdı.


* Subaşı, mavi peruğu ve makyajıyla dikkat çekerken yanındaki arkadaşı korku filminden fırlamış gibiydi.


* Aşk acısı çeken , partide geç saatlere kadar eğlendi.


* Çılgınlıkta birbiriyle yarışan davetliler ilginç kostümleriyle Avrupalılar'ı geride bıraktı.


SAATLERCE KUYRUKTA BEKLEDİLER
Partiye girmek isteyenler mekanın kapısında uzun kuyruklar oluşturdu.


HALLOWEEN MERAKLILARI
Cadılar Bayramı'nı kutlayan nin ünlü isimlerinden Mine Kalpakçıoğlu da önceki akşam herkesi şaşırttı. Yakın dostu Ebru Kohen'in ev sahipliğinde Kemer Country Orman Evleri'nde düzenlenen partiye katılan Kalpakçıoğlu, vampir kılığına girip arkadaşının kafasına kasap bıçağını saplar gibi poz verdi.


Sosyetenin bir diğer ünlü ismi Melda Kosif ise Cadılar Bayramı kutlamasını doğum günü ile birleştirdi. 36 yaşına giren Melda Hanım, önceki akşam Soho House'da düzenlenen partisinde yakın dostlarıyla gönlünce eğlendi.


Güzel oyuncu Hande Ataizi ve eşi Benjamin Harvey de önceki akşam katıldıkları partide masal kahramanları 'Güzel ve Çirkin'in kılığına girdi.

DOĞAN SAVAŞ
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  • 31 Ekim 2016, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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Salih OSMANLI Salih OSMANLI

Zavalli kusbeyinliler..!!

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evet0
hayır0
cevapla 31.10.2016 08:56
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