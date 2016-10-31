Sosyete çıldırdı!

Sosyetenin ünlü isimleri özentide çizmeyi aştı. Tüm Türkiye, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlarken ünlüler soluğu önceki akşam SohoHouse'da düzenlenen Cadılar Bayramı partisinde aldı. Kapısında uzun kuyruklar oluşan mekanda aralarında Aslışah Alkoçlar, ŞeymaSubaşı ve Şirin Ediger gibi isimlerin bulunduğu ünlüler, birbirinden ilginç kostümlerle boy gösterdi. Hıristiyanların her yıl 31 Ekim'de kutladığı Halloween partisi için ünlü isimler çılgınlıkta sınır tanımadı.
TEPKİ YAĞDI Zombi, vampir, cadı veiskeletor gibi birbirindenkorkunç kostümlerlepartiye katılan davetliler,geceye dair en renkli anlarısosyal medya hesaplarındatakipçileriyle paylaşmayıihmal etmedi. Geceboyunca eğlenen ünlüisimlere takipçilerindeneleştiriler ise gecikmedi.Yurt dışındaki çılgınlıklarınhakim olduğu partilereözenen ünlülerin CadılarBayramı'nı böyle özenlekutlaması hayranlarını üzdü.Ünlü isimlere "Özentilikteson nokta" diye yorumyağdı.
* Subaşı, mavi peruğu ve makyajıyla dikkat çekerken yanındaki arkadaşı korku filminden fırlamış gibiydi.
* Çılgınlıkta birbiriyle yarışan davetliler ilginç kostümleriyle Avrupalılar'ı geride bıraktı.
SAATLERCEKUYRUKTABEKLEDİLER
Partiye girmek isteyenler mekanın kapısında uzun kuyruklar oluşturdu.
HALLOWEENMERAKLILARI Cadılar Bayramı'nı kutlayan sosyetenin ünlü isimlerinden Mine Kalpakçıoğlu da önceki akşam herkesi şaşırttı. Yakın dostu Ebru Kohen'in ev sahipliğinde Kemer CountryOrman Evleri'nde düzenlenen partiye katılan Kalpakçıoğlu, vampir kılığına girip arkadaşının kafasına kasap bıçağını saplar gibi poz verdi.
Sosyetenin bir diğer ünlü ismi MeldaKosif ise Cadılar Bayramı kutlamasınıdoğum günü ile birleştirdi. 36 yaşına girenMelda Hanım, önceki akşam Soho House'dadüzenlenen Cadılar Bayramı partisinde yakındostlarıyla gönlünce eğlendi.
GüzeloyuncuHandeAtaizi ve eşiBenjaminHarvey deönceki akşamkatıldıklarıpartide masalkahramanları'Güzel veÇirkin'inkılığına girdi.
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Zavalli kusbeyinliler..!!
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