Sahnede bayram

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Girne Savoy Ottoman Palace'da sahne alan Hadise, hayranlarını coşturdu. Süper mini kostümüyle yürek hoplatan popçu, yeni albüm için stüdyoya girdiğini de söyledi.
Bayram coşkusunu Kuzey Kıbrıs'ta Merit Crystal Cove Hotel'de yaşayan Gülben Ergen, kırmızı beyaz kostümüyle tam not aldı. 2 saat sahnede kalan Ergen, hayranlarıyla da bol bol selfie çektirdi.
AYDIN HAMZA
- 31 Ekim 2016, Pazartesi
- Gazete
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