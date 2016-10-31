  1. Ebru görmesin
  2. Nişantaşı müdavimlerine

Sahnede bayram

Ünlüler 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı sahnede kutladı. Sevenlerine bayram coşkusu yaşatan starlar, ceplerini doldurdurarak da çifte bayram yaşadı

Sahnede bayram
Girne Savoy Ottoman Palace'da sahne alan , hayranlarını coşturdu. Süper mini kostümüyle yürek hoplatan popçu, yeni albüm için stüdyoya girdiğini de söyledi.



Bayram coşkusunu Kuzey Kıbrıs'ta Merit Crystal Cove Hotel'de yaşayan , kırmızı beyaz kostümüyle tam not aldı. 2 saat sahnede kalan Ergen, hayranlarıyla da bol bol selfie çektirdi.

AYDIN HAMZA
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  • 31 Ekim 2016, Pazartesi
  • Gazete
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