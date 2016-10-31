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Pınar podyumda

Pınar podyumda
Oyuncu Pınar Altuğ, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Palladium'da düzenlenen defilenin sunumunu üstlendi. Ünlü isimlerin çocuklarının podyuma çıktığı defilenin finalinde Altuğ da 10. Yıl Marşı eşliğinde miniklerle birlikte yürüdü.
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  • 31 Ekim 2016, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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ozan ozan

başörtülü kadının görüntüsünü rahatsız edici bulduğunu söyleyen bir kadın olduğunu unutmayın. ama cadılar bayramı kutlamak onu rahatsız etmiyor.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 31.10.2016 08:49
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