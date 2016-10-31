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Özcan yıprattı

Özcan yıprattı
Kendisinden 21 yaş büyük Özcan Deniz'le olaylı aşkı geçtiğimiz aylarda biten , önceki gece Etiler'deydi. "Yaşadığım ayrılık beni çok yıprattı. Sonuçta birbirimiz için 5 yıl verdik" diyen Narcı, Harun Tan'la aşk iddiası için ise şunları söyledi: "Harun Bey'in bir fotoğrafını beğendim. O da bana jest yapıp benim fotoğrafımı beğenmiş. "
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  • 31 Ekim 2016, Pazartesi
  • Gazete
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