  1. 7 yıl sonra buluşma
  2. Anneden espri

Nostalji Ebru

Nostalji Ebru
Ünlü sanatçı Ebru Gündeş de Kuzey Kıbrıs'taydı. Merit Park Hotel'de sevenleriyle bir araya gelen Gündeş, eski şarkılarıyla nostalji gecesi yaşatırken uzun siyah dantel elbisesiyle de göz kamaştırdı.
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  • 31 Ekim 2016, Pazartesi
  • Gazete
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