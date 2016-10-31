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Mega şov

Mega şov
Tarkan, 'da verdiği konserle hayranlarına unutulmaz bir bayram coşkusu yaşattı. Önceki akşam Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla sahne alan Megastar, yaklaşık 50 bin hayranına müzik ziyafeti sundu.

Konserine "Milletimizin ve ülkemizin en büyük bayramı bugün" diye başlayan , sevenlerinin gönlünü bir kez daha fethetti. Megastarı eşi Pınar Tevetoğlu da yalnız bırakmadı.
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  • 31 Ekim 2016, Pazartesi
  • Gazete
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