Kızıyla gecelerde

Beşiktaş'ın Fransız asıllı efsanevi oyuncusu Pascal Nouma, önceki akşam kızı Marin ile Asmalımescit Çilek Pera'daydı. Yakın dostu İbrahim Çakmak'ın ortağı olduğu mekanda kızıyla eğlenen Nouma, bir ara DJ kabinine geçip Marin'in sevdiği şarkıları çaldı.