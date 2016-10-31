  1. Güzellik zamanı
  2. 7 yıl sonra buluşma

Kızıyla gecelerde

Kızıyla gecelerde
Beşiktaş'ın Fransız asıllı efsanevi oyuncusu Pascal Nouma, önceki akşam kızı Marin ile Asmalımescit Çilek Pera'daydı. Yakın dostu İbrahim Çakmak'ın ortağı olduğu mekanda kızıyla eğlenen Nouma, bir ara DJ kabinine geçip Marin'in sevdiği şarkıları çaldı.
Etiketler:
  • 31 Ekim 2016, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar