  1. Pınar podyumda
  2. Kızıyla gecelerde

Güzellik zamanı

Güzellik zamanı
Oyuncu Hande Subaşı, önceki günü güzellik bakımına ayırdı. Op. Dr. Serdar Bora Bayraktaroğlu'nun kliniğinde oksijen terapisi yaptıran Subaşı, bu anını instagram'da "Favorim… Hatta oksijen tabancasını eve götürmeyi bile düşünüyorum" notuyla paylaştı.
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  • 31 Ekim 2016, Pazartesi
  • Gazete
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