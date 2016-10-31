Ebru Şallı'ya CemYılmaz'dan ikinci gol…Yılan hikayesine dönenilişkilerini yalanlayıp eski eşiAhu Yağtu'yla boy gösterenkomedyenin, geçtiğimiz günlerdeŞallı'yla yeninden barıştığıiddia edilmişti.
Önceki akşam Etiler'dekiPapermoon'a giden Cem Yılmaz,yanındaki esmer güzelle geceboyunca bir hayli samimiydi.Mekandan gülerek çıkanikili, komedyenin lüks cipiyleuzaklaşırken çevredekiler ise"Ebru görmesin" dedi.
* Cem Yılmaz'ın geçtiğimiz günlerde instagram'da balkabağı tacı ile paylaştığı fotoğrafının Ebru Şallı'nın İstinye'deki evinde çekildiği iddia edilmişti.
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