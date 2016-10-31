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Ebru görmesin

yine uslu durmadı. ’yla barıştığı iddia edilen ünlü şovmen, önceki gece yabancı bir güzelle eğlencedeydi. Yılmaz, kahkahalarıyla mutluluğunu gözler önüne serdi

Ebru görmesin
Ebru Şallı'ya Cem Yılmaz'dan ikinci gol… Yılan hikayesine dönen ilişkilerini yalanlayıp eski eşi Ahu Yağtu'yla boy gösteren komedyenin, geçtiğimiz günlerde Şallı'yla yeninden barıştığı iddia edilmişti.

Önceki akşam Etiler'deki Papermoon'a giden , yanındaki esmer güzelle gece boyunca bir hayli samimiydi. Mekandan gülerek çıkan ikili, komedyenin lüks cipiyle uzaklaşırken çevredekiler ise "Ebru görmesin" dedi.

* Cem Yılmaz'ın geçtiğimiz günlerde instagram'da balkabağı tacı ile paylaştığı fotoğrafının Ebru Şallı'nın İstinye'deki evinde çekildiği iddia edilmişti.

DOĞAN SAVAŞ
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  • 31 Ekim 2016, Pazartesi
  • Gazete
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