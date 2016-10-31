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Anneden espri

Anneden espri
Önceki akşam Nuh'un Gemisi Hotel'de sahne alan 'ı annesi Nesrin Ortaç yalnız bırakmadı. Ortaç, annesine "Karabiberim'i yazdığımda 'Esmerlerden mi hoşlanıyorsun?' diye bana sormuştun, benim hanım sarışın nasıl yapacağız şimdi?" diye takıldı. "Boyatırız o zaman" diyen Nesrin Hanım ise herkesi güldürdü.
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  • 31 Ekim 2016, Pazartesi
  • Gazete
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