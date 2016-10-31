  1. Kızıyla gecelerde
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7 yıl sonra buluşma

7 yıl sonra buluşma
Bir dönem birlikte sahne alan Cenk Eren ve Nükhet Duru 7 yıl aradan sonra önceki akşam Batum'daki Leogrand Hotel'de sahneye çıktı. İkili, yaptıkları düetle Türk ve Gürcü hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.
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  • 31 Ekim 2016, Pazartesi
  • Gazete
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