  1. Alışverişe doymadı
  2. Görünmez kaza

VIP eğlence

VIP eğlence
Cemiyet hayatının en gözde çiftlerinden Sanem ile Ralf Tezman, önceki gece Bebek Lucca'dan çıkarken objektiflere takıldı. Mekanın kış sezonunun açılış davetine katılan sosyetik çift, "Sizi artık gece hayatında sık göremiyoruz" diyen gazetecilere "İyi akşamlar" demekle yetinip VIP minibüsleri ile oradan ayrıldı.

DOĞAN SAVAŞ
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