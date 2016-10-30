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‘Vatan sağolsun’

‘Vatan sağolsun’
Merhum sanatçı Oya Aydoğan'ın oğlu Gurur, önceki akşam Kuruçeşme'de sevgilisi Başak Güröz ile yemek yedi. "Yaşadıklarım bana güç verdi, vatanımız sağolsun yeter" diyen , yakında yeni bir diziye başlayacağını açıkladı.
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