Uçuran jest

Uzun süreden beri aşk yaşadığı ÖzgeUlusoy'a yaptığı jestlerle sık sık gündem olan Hacı Sabancı, yine romantik yanını konuşturdu... Sosyetik işadamı, 28 Ekim'de 34yaşına basan güzel aşkını önceki akşam Paris'e uçurdu.
GECELİĞİ 10 BİN LİRA...
Hacı Sabancı'nın özel jetiyleFransa'ya giden ünlü çift, müdavimioldukları Hotel Plaza Athenee'dekaldı. Sabancı, konaklamak içinde Eyfel Kulesi manzaralı vegeceliği yaklaşık 10 bin liraolan odayı seçti. Ünlü işadamı,güzel sevgilisi için tüm odayı daçiçeklerle donattı. Özge Ulusoy'a yaş günüakşamında kentin en lüks otellerindenHotel Costes'in restoranındaromantik bir kutlama yapan sosyetikişadamı, bunlarla da yetinmedi.
ÖZEL YAPIM KOLYE ALDI
Hacı Sabancı, dün de güzel modeli "Dünyadaki en sevdiğim yer" dediği Paris'teki Disneyland'e götürdü. Özge Ulusoy'a yaş günü hediyesi olarak da tamamen el işçiliği ve özelyapım pırlanta bir kolye yaptıran Sabancı'nın bu jestleri, "Hacı, bir kezdaha sevgilisinin ayağını yerdenkesti" yorumları yaptırdı. Bu arada sosyetik işadamının yakın dostlarına "Artık evlenmek istiyorum" diyerek Özge Ulusoy'a evlilik teklif etmeyidüşündüğü de konuşulanlar arasında...
* Sabancı, güzel modelin yaş gününü haftalar öncesinden organize etti.
* Sabancı, Ulusoy'un pasta üflerken çekilen bu karesini paylaşıp "Devir ekonomi devri, o sebeple pastayı küçük tuttuk" diye espri yaptı.
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