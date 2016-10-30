  1. Çiçeklere boğuldu

Uçuran jest

, 28 Ekim’de 34 yaşına basan ’un ayağını yine yerden kesti. Sosyetik işadamı, güzel aşkını özel jetiyle Paris’e götürüp ona muhteşem bir doğum günü yaşattı...

Uçuran jest
Uzun süreden beri aşk yaşadığı Özge Ulusoy'a yaptığı jestlerle sık sık gündem olan , yine romantik yanını konuşturdu... Sosyetik işadamı, 28 Ekim'de 34 yaşına basan güzel aşkını önceki akşam Paris'e uçurdu.



GECELİĞİ 10 BİN LİRA...
Hacı Sabancı'nın özel jetiyle Fransa'ya giden ünlü çift, müdavimi oldukları Hotel Plaza Athenee'de kaldı. Sabancı, konaklamak için de Eyfel Kulesi manzaralı ve geceliği yaklaşık 10 bin lira olan odayı seçti. Ünlü işadamı, güzel sevgilisi için tüm odayı da çiçeklerle donattı. 'a yaş günü akşamında kentin en lüks otellerinden Hotel Costes'in restoranında romantik bir kutlama yapan sosyetik işadamı, bunlarla da yetinmedi.

ÖZEL YAPIM KOLYE ALDI
Hacı Sabancı, dün de güzel modeli "Dünyadaki en sevdiğim yer" dediği Paris'teki Disneyland'e götürdü. Özge Ulusoy'a yaş günü hediyesi olarak da tamamen el işçiliği ve özel yapım pırlanta bir kolye yaptıran Sabancı'nın bu jestleri, "Hacı, bir kez daha sevgilisinin ayağını yerden kesti" yorumları yaptırdı. Bu arada sosyetik işadamının yakın dostlarına "Artık evlenmek istiyorum" diyerek Özge Ulusoy'a evlilik teklif etmeyi düşündüğü de konuşulanlar arasında...


* Sabancı, güzel modelin yaş gününü haftalar öncesinden organize etti.


* Sabancı, Ulusoy'un pasta üflerken çekilen bu karesini paylaşıp "Devir ekonomi devri, o sebeple pastayı küçük tuttuk" diye espri yaptı.
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