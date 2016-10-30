  1. Çiçeklere boğuldu
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Rüzgar gibi esti!

Rüzgar gibi esti!
Oyuncu Rüzgar Erkoçlar, önceki akşam Asmalımescit'teki Queen Pera adlı kulüpte olarak sahne aldı. "1 yıldır DJ'lik eğitimi alıyordum. Diğer müzisyenler gibi yanımda DJ ile sahneye çıkmıyorum" diyen Erkoçlar, artık oyunculukla müziği birlikte götüreceğini söyledi.
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