İstinye müdavimleri

Ünlü popçu Serdar Ortaç ile İrlandalı eşi Chloe Loughnan Ortaç önceki gün evlerinin hemen yakınındaki İstinyePark'ta objektiflere yansıdı. Ellerini bir an olsun birbirinden ayırmayan çift, kısa alışveriş turunun ardından baş başa romantik bir yemek yedi.