Hülya’nın Zehra neşesi

Şimdilerde hayatını anlatacağı 'Selfie' filminin hazırlıklarıyla uğraşan Hülya Avşar'ın keyfine diyecek yok... Avşar Kızı, Londra'dan İstanbul'a gelen kızı Zehra'yla hasret gidermenin mutluluğunu yaşıyor.



Önceki akşam kızıyla İstinyePark'ta görüntülenen güzel sanatçı, filmi için de şöyle dedi: "Hayatım boyunca yaşadığım o kadar çok şey var ki, sürekli filme eklediğim konular oluyor. Tek sıkıntım o..."