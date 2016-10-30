Hamarat Yenge

Galatasaray'ın yıldızı Wesley Sneijder'in eşi Yolanthe Cabau, Türkiye'ye olan sevgisini yine gözler önüne serdi. Güzel tasarımcı ve oyuncu, şimdi de mutfaktaki marifetini konuşturdu. Yolanthe Cabau, instagram'da zeytinyağlıyaprak sarması yaparken çektiği bir fotoğrafı paylaştı.
Fotoğrafına "Neyapıyorum ben? Zeytin yağlısarma, çok seviyorum" notunu düşen yengenin bu paylaşımı, Türk takipçilerinin büyükbeğenisini topladı. Yolanthe Cabau, Sneijder çok sevdiği için Türk yemekleriniöğrenmek için de birsüredir ders alıyordu.
* Bir süredir Türk yemeklerini öğrenmek için ders alan güzel yenge, mutfakta marifetli çıktı.
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