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Hamarat Yenge

Hamarat Yenge
Galatasaray'ın yıldızı Wesley Sneijder'in eşi Yolanthe Cabau, Türkiye'ye olan sevgisini yine gözler önüne serdi. Güzel tasarımcı ve oyuncu, şimdi de mutfaktaki marifetini konuşturdu. , instagram'da zeytinyağlı yaprak sarması yaparken çektiği bir fotoğrafı paylaştı.

Fotoğrafına "Ne yapıyorum ben? Zeytin yağlı sarma, çok seviyorum" notunu düşen yengenin bu paylaşımı, Türk takipçilerinin büyük beğenisini topladı. Yolanthe Cabau, Sneijder çok sevdiği için Türk yemeklerini öğrenmek için de bir süredir ders alıyordu.


* Bir süredir Türk yemeklerini öğrenmek için ders alan güzel yenge, mutfakta marifetli çıktı.
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