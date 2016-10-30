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Görünmez kaza

Görünmez kaza
Güzel oyuncu Wilma Elles, önceki akşam Kanyon'da alışveriş yaparken görüntülendi. Geçtiğimiz günlerde yaşadığı ufak kaza ile ayak parmağını kırdığını açıklayan oyuncu, "Şimdi daha iyiyim. En azından artık zor da olsa yürüyebiliyorum" dedi. 'in rahat yürüyebilmek için düz ayakkabı giymesi de dikkatten kaçmadı.
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