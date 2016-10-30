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Efoli’yle şelale keyfi

Efoli’yle şelale keyfi
Şahan Gökbakar, yeni filmi 'Recep İvedik 5'in çekimlerini yaptığı Antalya'da önceki gün aile saadeti yaşadı. Ünlü komedyen, eşi Selin Gökbakar ve oğlu Deniz Efe ile birlikte Manavgat Şelalesi'ni ziyaret etti.

Şimdilerde kız bebeğine hamile olan Selin Hanım, kural bozmayarak oğlunun yüzünü göstermedi. ise bu aile tablosuna "Aile zamanı. Manavgat Şelalesi'ni çok sevdi Efoli" diye yazdı.
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