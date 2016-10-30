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Aşkın büyüledi

Aşkın büyüledi
Pop müziğin güçlü sesi , önceki akşam Günay Restaurant'ta yüzlerce konuğa muhteşem bir gece yaşattı. Programına 24 yıl önce çıkardığı ilk albümünden şarkıları okuyarak başlayan ünlü yorumcu, sesiyle olduğu kadar göğüs kısmı payetle işli kıyafetiyle de herkesi büyülemeyi başardı.
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