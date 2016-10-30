Alışverişe doymadı

Sosyetik güzel Hande Acar, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'ndeydi. Alışveriş tutkusuyla bilinen Acar, tek başına gittiği Zorlu'daki tüm mağazaları dolaştı. Yüklü miktarda kıyafet alan Hande Acar, daha sonra AVM'de dostlarıyla buluştu. Acar, aldıklarını ise şoförüyle evine gönderdi.