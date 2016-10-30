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1 paltoya 2 kişi

1 paltoya 2 kişi
Güzel sunucu Tanem Sivar, bir süredir ABD'de olan eşi Edhem Dirvana'nın yanına koştu. New York'taki soğuk havaya hazırlıksız yakalanan Sivar, eşinin paltosu sayesinde ısındı. 'ın ile paylaştığı bu fotoğrafa "1 palto, 2 kişiyi ısıttı" esprileri yağdı.
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