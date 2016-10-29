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Yeşim takipte!

Yeşim takipte!
Geçtiğimiz yıl Hakan Eratik'ten boşanıp 5. evliliğini sonlandıran Yeşim Salkım, önceki gün şaşırttı. Yıllar önce evlenip boşandığı Hakan Uzan tarafından ihanete uğradığını itiraf eden güzel sanatçı, aldatılmasını anlama ve kanıtlama sürecini ise şöyle anlattı: "İçime bir şüphe düşünce eski eşimi dedektif tutup izlettim. Ve ihanet fotoğraflarını aldım, ele geçirdim."

SALKIM, DEDEKTİF TUTMUŞ!
, şöyle devam etti: "Bir gün TV'de eşimin sevgilisinin boynundaki kolye dikkatimi çekti. O kolyenin satıldığı yeri buldum. Hemen kolyenin aynısından aldım ve taktım. Eşim kolyeyi gördü. 'Kolyeyi yeni mi aldın?' dedi. 'Evet, sevgiline aldığın yerden aldım' dedim. O günden sonra ilişkimiz hiç düzelmedi. 1 yıl aldatıldığımı bilerek yaşadım ama en sonunda boşandım."
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  • 29 Ekim 2016, Cumartesi
  • Gazete
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