Yeşim takipte!

Geçtiğimiz yıl Hakan Eratik'tenboşanıp 5. evliliğini sonlandıran YeşimSalkım, önceki gün şaşırttı. Yıllar önceevlenip boşandığı Hakan Uzan tarafındanihanete uğradığını itiraf eden güzel sanatçı,aldatılmasını anlama ve kanıtlama sürecini iseşöyle anlattı: "İçime bir şüphe düşünce eskieşimi dedektif tutup izlettim. Ve ihanetfotoğraflarını aldım, ele geçirdim."
SALKIM, DEDEKTİF TUTMUŞ! Yeşim Salkım, şöyle devam etti: "Bir günTV'de eşimin sevgilisinin boynundaki kolyedikkatimi çekti. O kolyenin satıldığı yeribuldum. Hemen kolyenin aynısından aldımve taktım. Eşim kolyeyi gördü. 'Kolyeyi yenimi aldın?' dedi. 'Evet, sevgiline aldığın yerdenaldım' dedim. O günden sonra ilişkimizhiç düzelmedi. 1 yıl aldatıldığımı bilerekyaşadım ama en sonunda boşandım."
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.