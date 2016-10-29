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Yerli cadıları ti’ye aldı

Yerli cadıları ti’ye aldı
Komedyen Cem Yılmaz, önceki akşam instagram'da paylaştığı bu fotoğrafla 'Cadılar Bayramı' olarak bilinen Halloween'ı kutlayan bizim ünlülerle dalga geçti. Başında bal kabağı şeklinde bir taç ile çekilmiş fotoğrafını paylaşan şovmen, bu fotoğrafın altına "Hayırlı Halloweenler!" yazdı. Cem Yılmaz'ın bu imalı paylaşımı, her zamanki gibi beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.
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  • 29 Ekim 2016, Cumartesi
  • Gazete
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