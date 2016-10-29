  1. Hira temizlikte

Yeni araba keyfi

Yeni araba keyfi
Güzel sunucu Burcu Esmersoy, Mercedes tutkunu çıktı. Aynı marka eski aracını satıp yeni bir model alan Esmersoy, önceki gün İstinyePark'taydı. Yeni arabasının içerisinde objektiflere takılan güzel sunucu neşeli görüntüsüyle "Yeni araba keyfinde" dedirtti.
Etiketler:
  • 29 Ekim 2016, Cumartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar