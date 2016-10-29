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Romantik kutlama

Romantik kutlama
Kıvanç Tatlıtuğ, önceki gün 33 yaşına bastı. Eşinin setine özel yaptırdığı pastayla gidip sürpriz yapan Başak Dizer Tatlıtuğ, sosyal medyada da şu kutlama mesajını yazdı: "İyi ve güzel insanların hayatlarına, yüreklerine ve nacizane ruhuma varlığıyla, ürettikleriyle ve de gözleriyle dokunabilen özel adam, iyi ki doğmuşsun."
Etiketler:
  • 29 Ekim 2016, Cumartesi
  • Gazete
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