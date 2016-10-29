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Kopya gibiler!

Kopya gibiler!
Sevgilisi Alp Özcan'dan ayrılan Meryem Uzerli, tüm zamanını kızıyla geçiriyor. Daha önce yaptığı instagram paylaşımlarında Lara'nın yüzünü saklayan Uzerli, önceki gün ilk kez bu kadar net bir kare yayımladı. ile Lara'nın benzerliği ise "Anasına bak kızını al" dedirtti.
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  • 29 Ekim 2016, Cumartesi
  • Gazete
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