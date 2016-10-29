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Hira temizlikte

Hira temizlikte
Demet Akalın, önceki gün kızı Hira ile Akmerkez'deydi. Her zamanki sevimli halleriyle dikkat çeken Hira, eline aldığı oyuncaklarla AVM'nin yerlerini silip temizlik yaptı. Gazetecileri görünce keyfi kaçan Hira, basın mensuplarına "No, no" deyince de herkes kahkahaya boğuldu.

Aydın HAMZA
Etiketler:
  • 29 Ekim 2016, Cumartesi
  • Gazete
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