Çılgın Türk!

Dünyaca ünlü yıldızlarla olan yakın dostluğuyla bilinen Mert Alaş, yine erkeklerikıskandıracak... Kariyerine İngiltere'de devam eden Türk fotoğrafçı, ortağı Marcus Piggott ile Londra'da bir parti düzenledi. 'Mert and MarcusExhibition Party' adlı geceye Madonna'dan Irina Shayk'a,Kate Moss'dan NaomiCampbell'a kadar birçok güzel katıldı.
Partinin en önemli konuğu Madonna idi... 58 yaşındaki dünyaca ünlü yıldız, gece boyunca MertAlaş'la sarmaş dolaş eğlendi. Alaş'ın, ünlü isimlerin seksi pozlarından oluşan sergisini de görücüye çıkarttığı gecede 'Mert Alaş ve Marcus Piggott imzalı' bir fotoğraf çalışmasının fiyatı ise 14 bin İngiliz sterlini(yaklaşık 56 bin TL) olarak belirlendi.
Naomi Campbell, Alaş'ındavetine tahtına aday olanmodeller Maria Borges veWinnie Harlow'la katıldı.
Mert Alaş'lageçtiğimizhaftaAntalya'datatil yapanIrina Shayk,geceye ünlümodacı EdwardEnninful ilekatıldı.
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