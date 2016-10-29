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Çılgın Türk!

Irina Shayk’la Antalya tatilinden dönen , önceki akşam Londra’da parti düzenledi. Geceye Madonna ve Naomi Campbell gibi yıldızlar katıldı.

Çılgın Türk!
Dünyaca ünlü yıldızlarla olan yakın dostluğuyla bilinen Mert Alaş, yine erkekleri kıskandıracak... Kariyerine İngiltere'de devam eden Türk fotoğrafçı, ortağı Marcus Piggott ile Londra'da bir parti düzenledi. 'Mert and Marcus Exhibition Party' adlı geceye Madonna'dan Irina Shayk'a, Kate Moss'dan Naomi Campbell'a kadar birçok güzel katıldı.

Partinin en önemli konuğu Madonna idi... 58 yaşındaki dünyaca ünlü yıldız, gece boyunca Mert Alaş'la sarmaş dolaş eğlendi. Alaş'ın, ünlü isimlerin seksi pozlarından oluşan sergisini de görücüye çıkarttığı gecede ' ve Marcus Piggott imzalı' bir fotoğraf çalışmasının fiyatı ise 14 bin İngiliz sterlini (yaklaşık 56 bin TL) olarak belirlendi.


Naomi Campbell, Alaş'ın davetine tahtına aday olan modeller Maria Borges ve Winnie Harlow'la katıldı.


Mert Alaş'la geçtiğimiz hafta Antalya'da tatil yapan Irina Shayk, geceye ünlü modacı Edward Enninful ile katıldı.
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  • 29 Ekim 2016, Cumartesi
  • Gazete
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