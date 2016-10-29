Baba buluşma

Eğitim için Londra'ya giden Zehra Çilingiroğlu, önceki gün geldiği İstanbul'da babasıyla hasret giderdi. Kaya Çilingiroğlu ile Arnavutköy'deki bir mekanda buluşan Zehra, kariyer planlaması yaptığını söyledi ve ekledi: "Oyunculuk bana göre değil, kesinlikle istemiyorum. Popülerliği de sevmiyorum."