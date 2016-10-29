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Baba buluşma

Baba buluşma
Eğitim için Londra'ya giden Zehra Çilingiroğlu, önceki gün geldiği İstanbul'da babasıyla hasret giderdi. Kaya Çilingiroğlu ile Arnavutköy'deki bir mekanda buluşan Zehra, kariyer planlaması yaptığını söyledi ve ekledi: "Oyunculuk bana göre değil, kesinlikle istemiyorum. Popülerliği de sevmiyorum."
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  • 29 Ekim 2016, Cumartesi
  • Gazete
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