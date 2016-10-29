Ailenin kızı Aslı

Magazin dünyasının gözde çifti Aslı Enver ileMurat Boz'un ilişkisi,evliliğe doğru adım adımilerliyor... Ünlü çift, öncekiakşam yakışıklı popçununbabası Cafer Boz'unKuruçeşme Marina Balık'takiyaş günü yemeğindeydi.Gecede; Murat Boz'un annesiNedret Hanım ile ağabeyide hazır bulundu. Boz Ailesive Enver, yaklaşık 3 saatkaldıkları mekanda haylikeyifliydi...
Mekandan ilk çıkananne Nedret Boz ve babaCafer Boz oldu. Anne vebabasının hemen ardından AslıEnver'le el ele çıkan MuratBoz, "Babanıza ne hediyealdınız?'' sorusu üzerine"Sürpriz söylenmez'' dedi.Güzel oyuncu Aslı Enver ise"Artık aileye girdiniz.Cafer Bey'e amca mıdiyorsunuz, yoksa babamı?'' sorusu karşısında "Beniçok fazla sıkıştırıyorsunuz''diye espri yaptı.
Güzel oyuncu ve ünlü popçu, aileyemeğinde çekilen bu fotoğrafı instagramhesaplarında paylaştı.
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