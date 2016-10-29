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Ailenin kızı Aslı

Murat Boz’un ailesi, önceki akşam baba Cafer Bey’in yaş günü yemeği için buluştu. Geceye ’in de katılması, ‘Artık düğün yakında’ yorumları yaptırdı.

Ailenin kızı Aslı
Magazin dünyasının gözde çifti Aslı Enver ile Murat Boz'un ilişkisi, evliliğe doğru adım adım ilerliyor... Ünlü çift, önceki akşam yakışıklı popçunun babası Cafer Boz'un Kuruçeşme Marina Balık'taki yaş günü yemeğindeydi. Gecede; Murat Boz'un annesi Nedret Hanım ile ağabeyi de hazır bulundu. Boz Ailesi ve Enver, yaklaşık 3 saat kaldıkları mekanda hayli keyifliydi...

Mekandan ilk çıkan anne Nedret Boz ve baba Cafer Boz oldu. Anne ve babasının hemen ardından Aslı Enver'le el ele çıkan Murat Boz, "Babanıza ne hediye aldınız?'' sorusu üzerine "Sürpriz söylenmez'' dedi. Güzel oyuncu ise "Artık aileye girdiniz. Cafer Bey'e amca mı diyorsunuz, yoksa baba mı?'' sorusu karşısında "Beni çok fazla sıkıştırıyorsunuz'' diye espri yaptı.


Güzel oyuncu ve ünlü popçu, aile yemeğinde çekilen bu fotoğrafı instagram hesaplarında paylaştı.

DOĞAN SAVAŞ
Etiketler:
  • 29 Ekim 2016, Cumartesi
  • Gazete
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