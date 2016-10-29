007 iş başında

İhanet yüzünden ayrıldığı Hakan Sabancı'yı takip ettiği konuşulan Aslışah Alkoçlar, önceki akşam kural bozmadı. Sabancı'nın Bebek Lucca'da olduğunu haber alan sosyetik güzel, mekana gitti ancak eski aşkına yetişemedi.



Doğan SAVAŞ