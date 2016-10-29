  1. Ailenin kızı Aslı
  2. Baba buluşma

007 iş başında

007 iş başında
İhanet yüzünden ayrıldığı Hakan Sabancı'yı takip ettiği konuşulan Aslışah Alkoçlar, önceki akşam kural bozmadı. Sabancı'nın Bebek Lucca'da olduğunu haber alan sosyetik güzel, mekana gitti ancak eski aşkına yetişemedi.

Doğan SAVAŞ
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  • 29 Ekim 2016, Cumartesi
  • Gazete
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