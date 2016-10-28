Yorumsuz kaldı

  1. Sosyetik arabeskçi
  2. Sürpriz aşk

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Hadise'nin modacı kardeşi Derya Açıkgöz, önceki gün Burberry'nin İstinyePark'taki davetine katıldı. Güzel modacı, popçu kardeşinin 250 bin euro'luk davayı kaybedip icralık olmasıyla ilgili ise konuşmadı.
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