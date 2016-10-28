Sürpriz aşk

Geçtiğimiz aylarda kendisi gibi oyuncu eşi Gamze Topuz'dan boşanan Ümit Kantarcılar, önceki akşam sürpriz bir isimle eğlendi. Yakışıklı oyuncu, 'İşte Benim Stilim' adlı yarışmaya katılan Ezgi Baylar ile Beyoğlu'na geldi. Önce kaçıp sonra birlikte poz veren ikili, "Arkadaşız" dese de kimseyi inandıramadı.