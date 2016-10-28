  1. İvedik’ten sahneye
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Sosyetik arabeskçi

Sosyetik arabeskçi
Şarkıcı Devran İskender'in bir yeteneği daha ortaya çıktı. İskender, her hafta Kemer Country'de golf oynuyor. Profesyonel olarak 2 yıldır golf oynayan , "Beni turnuvalarda görenler 'sosyetik arabeskçi' diye espri yapıyor. Golf sayesinde stres atıyorum" dedi.
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