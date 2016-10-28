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Sokakta romantizm

Sokakta romantizm
Magazin dünyasının gözde çifti Neslihan Atagül Doğulu ile Kadir Doğulu, önceki akşam Beşiktaş'ta 'Aşiyan' adlı oyunun prömiyerine katıldı. Sosyal medyada birbirlerine duygusal mesajlar yazan ünlü çift, romantik yanlarını yine konuşturdu. ile Kadir Doğulu, araçlarını beklerken birbirlerine işte böyle sarıldı.

Doğan SAVAŞ
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