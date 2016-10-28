Milyonluk şov

Önceki akşam Bebek'te AliAğaoğlu şovu vardı... Ünlü işadamı,sosyetenin uğrak noktası olan semtilüks bir otomobil galerisine çevirdi.Ali Ağaoğlu, yeni aldığı AstonMartin aracıyla Bebek'teki Lucca'yageldi. Ağa'nın James Bond'unson filminde kullanılan ve sınırlısayıda üretilen 565 bin euro'lukotomobili büyük ilgi gördü.
Başarılı işadamı, arkadaşlarıylasohbet ederken Lucca'ya AliAğaoğlu'nun 715 bin euro'luk RollsRoyce marka aracı yanaştı ve içindengenç aşkı Duygu Su Gürpınar indi.Toplamda yaklaşık 4 milyon 200bin liralık araçlarıyla Bebek'teoto-şov yapan Ali Ağaoğlu, mekandançıkarken de 600 TL bahşiş bırakıpbonkörlüğünü konuşturdu.
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