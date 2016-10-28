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Milyonluk şov

, önceki akşam Bebek’te yaklaşık değerleri 4 milyon 200 bin lira olan iki lüks otomobiliyle tüm bakışları üzerine çevirdi

Milyonluk şov
Önceki akşam Bebek'te Ali Ağaoğlu şovu vardı... Ünlü işadamı, sosyetenin uğrak noktası olan semti lüks bir otomobil galerisine çevirdi. , yeni aldığı Aston Martin aracıyla Bebek'teki Lucca'ya geldi. Ağa'nın James Bond'un son filminde kullanılan ve sınırlı sayıda üretilen 565 bin euro'luk otomobili büyük ilgi gördü.

Başarılı işadamı, arkadaşlarıyla sohbet ederken Lucca'ya Ali Ağaoğlu'nun 715 bin euro'luk Rolls Royce marka aracı yanaştı ve içinden genç aşkı Duygu Su Gürpınar indi. Toplamda yaklaşık 4 milyon 200 bin liralık araçlarıyla Bebek'te oto-şov yapan Ali Ağaoğlu, mekandan çıkarken de 600 TL bahşiş bırakıp bonkörlüğünü konuşturdu.



DOĞAN SAVAŞ
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