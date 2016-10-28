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Medeniyet taşı!

Medeniyet taşı!
Seda Güven, önceki akşam bir konserdeydi. Sevgilisi Onur Tuna'dan evlilik teklifi beklediğini söyleyen güzel oyuncu, "Eski eşiniz Keremcem'i düğününüze çağıracak mısınız ya da onun düğününe gider misiniz?" sorusu karşısında şöyle cevap verdi:

"Ne onu çağırırım, ne de giderim. O kadar modernleşmedik!" 'in bu sözleri ise akıllara "Eski eşimin nikahına giderim" diyen Yeşim Salkım ile Nurgül Yeşilçay'ı getirdi.
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