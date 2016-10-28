Medeniyet taşı!

Seda Güven, önceki akşam bir konserdeydi. Sevgilisi Onur Tuna'dan evlilik teklifi beklediğini söyleyen güzel oyuncu, "Eski eşiniz Keremcem'idüğününüze çağıracakmısınız ya da onundüğününe gider misiniz?" sorusu karşısında şöyle cevap verdi:
"Ne onu çağırırım,ne de giderim. O kadarmodernleşmedik!" Seda Güven'in bu sözleri ise akıllara "Eski eşiminnikahına giderim" diyen Yeşim Salkım ile NurgülYeşilçay'ı getirdi.
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